Биробиджан, 3 декабря 2021, 06:36 — REGNUM На заседании Законодательного собрания Еврейской автономной области состоялось голосование за проекты законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Против проголосовали представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду», но большинством от «Единой России» проект документа был поддержан, сообщила 3 декабря интернет-газета «Набат».
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Свою позицию «единороссы», представители правительства и Роспотребнадзора аргументировали выявлением нового штамма коронавируса, ухудшением эпидемиологический ситуации в регионе и снижением смертности на фоне увеличивающегося количества вакцинированных граждан. Тем не менее, на предварительном обсуждении поправок в комитете по законодательству, местному самоуправлению и регламенту без жарких дискуссий не обошлось, многие депутаты выступали против.
Заместитель председателя регионального парламента Антон Акимов («Единая Россия») выразил уверенность, что QR-коды могут сохранить жизни людей, а другими мерами нельзя победить инфекцию.
Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение поправок в федеральный законопроект о введении QR-кодов на заседании Законодательного собрания Приморского края 24 ноября также вызвало жаркие, эмоциональные споры. После горячих дебатов проект всё-таки был принят большинством голосов.