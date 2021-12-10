Вашингтон, 10 декабря, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Администрация США пока не знает, какими будут новые санкции против России, но продолжит обсуждать методы давления с «европейскими партнерами и искать пути движения вперёд», заявил 9 декабря на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Я думаю, что в ближайшую пару дней мы очевидно продолжим говорить с нашими европейскими партнерами», — сказал он.

По словам чиновника, такой же диалог администрация США намерена вести с Россией, обсуждая её обеспокоенности.

Кроме того, среди возможных мер давления представитель американской администрации назвал «такие вещи, которые не делались в прошлом», не уточняя о чём именно идёт речь.

Ранее источники в Белом доме сообщали, что президент США Джо Байден не станет спешить с новыми санкциями из-за роста внутренних цен на бензин. В Вашингтоне опасаются, что после введения санкций цены на топливо для американских потребителей могут взлететь ещё выше.