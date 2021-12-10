Веллингтон, 10 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 95 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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Отмечается, что 75 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится самый крупный очаг распространения COVID-19. Остальных зараженных выявили в близлежащих населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 достигло 9552.

Также за минувшие сутки в стране скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что уже 89% взрослого населения Новой Зеландии полностью прошли вакцинацию против COVID-19.