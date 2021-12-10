Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Несколько стран в Восточной Европе, которые входят в блок НАТО, раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог с Россией в связи с высказанными ей озабоченностями, сообщило 9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник.

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По его словам, «правительство одного из государств пришло в ярость», узнав, что в Вашингтоне намерены выяснить позицию России.

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что главное недовольство стран связано с тем, что руководство альянса по итогам переговоров с Россией может пойти на уступки, а это приведёт к неизбежным военным и политическим потерям на восточном фланге Североатлантического альянса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что о подготовке НАТО к переговорам с Россией Джо Байден планировал проинформировать 10 декабря.