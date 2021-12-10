Вена, 10 декабря, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Жители Австрии будут наказываться штрафом в размере €3600 (около 300 тыс. рублей) за отказ от обязательной вакцинации от COVID-19, заявил 9 декабря журналистам глава минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

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Обязательная вакцинация в Австрии вводится на законодательном уровне с 1 февраля 2022 года. Прививаться должны будут все жители страны, которым исполнилось 14 лет.

«Если этого не происходит, тогда инициируется дело, обычное судопроизводство предусматривает штраф в 3,6 тысячи евро», — сказал Мюкштайн, представляя закон общественности.

Он добавил, что по новому закону штраф не будет заменяться лишением свободы.

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