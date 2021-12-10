В Сингапуре выявили первый местный случай заражения штаммом «Омикрон»
Сингапур, 10 декабря, 2021, 05:14 — ИА Регнум. В Сингапуре выявили первый местный случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба минздрава города-государства.
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Новый штамм оказался у сотрудницы аэропорта, ранее полностью привитой от COVID-19 и уже получившей третью, бустерную дозу вакцины.
Предполагается, что сотрудница аэропорта заразилась штаммом «Омикрон» во время контакта с носителем вируса в зоне для транзитных пассажиров. Симптомов заболевания у неё не наблюдается.
По данным ведомства, в Сингапуре за прошедшие сутки было выявлено 682 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и две смерти среди пациентов с COVID-19. К настоящему времени в мегаполисе привились 87% жителей, бустерную дозу вакцины получили 29%.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердили восьмой случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».
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