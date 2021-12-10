Москва, 10 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Пациенты, заразившиеся новым штаммом «Омикрон» практически не жалуются на потерю обоняния и вкуса. Об этом рассказала 9 декабря замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам специалиста, при заражении штаммом «Омикрон» симптомы заболевания развиваются значительно быстрее, чем при других известных вариантах. При этом пациенты практически не жалуются на потерю обоняния и вкуса — симптомы, характерные для заражения другими мутациями коронавируса. Кроме того, отмечается, что при заражении «Омикроном» преобладают лёгкие и средне-тяжёлые формы течения заболевания.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина дополнила, что штаммом «Омикрон» заражаются в основном молодые люди от 20 до 30 лет. Однако специалист не исключила, что картина может измениться, так как наблюдения ведутся пока недостаточно долго.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил лёгкое течение COVID-19 у заразившихся штаммом «Омикрон».