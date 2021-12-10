Сеул, 10 декабря, 2021, 04:45 — ИА Регнум. В Южной Корее общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 500 тыс., сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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В частности, за минувшие сутки в республике выявили 7022 случая инфицирования SARS-CoV-2. Центр отмечает, что в стране уже третьи сутки подряд выявляют свыше семи тысяч зараженных ежедневно. Это является рекордным показателем по заболеваемости с начала пандемии COVID-19. Также рекордные показатели наблюдаются и среди числа пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 503 606. Также за минувшие сутки в стране скончались 53 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 4130 человек.