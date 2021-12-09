Вашингтон, 10 декабря, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Работу в очном формате возобновил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, которому ранее пришлось уйти на карантин из-за контакта с носителем коронавируса. Об этом 9 декабря сообщил журналистам представитель генсека Стефан Дюжаррик.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

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По словам Дюжаррика, глава ООН сдал тест на SARS-CoV-2, который показал отрицательный результат. 9 декабря Гутерреш прибыл в штаб-квартиру всемирной организации на заседание Совета Безопасности. Он находился на карантине два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября после общения с заразившимся коронавирусом премьер-министром Франции Жаном Кастексом ушел на самоизоляцию глава правительства Бельгии Александр Де Кроо.