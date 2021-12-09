Москва, 10 декабря, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнётся в России до конца текущего года. Об этом 9 декабря сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Глава Минздрава РФ уточнил, что первая вакцинация среди подростков будет проведена до конца года по всей России.

Для вакцинации подростков будет использована вакцина против коронавируса «Спутник М», зарегистрированная Минздравом РФ 24 ноября текущего года. Она будет состоять из двух компонентов, которые будут вводиться с интервалом в 21 день. Для вакцинации подростков до 15 лет потребуется согласие родителей или опекунов, для вакцинации подростков старше 15 лет нужно будет только письменное согласие самого несовершеннолетнего.

До конца текущего года будет выпущено в гражданский оборот около 150 тыс. доз вакцины «Спутник М». Согласно информации от разработчика препарата, Центра имени Гамалеи, концентрация вакцины для подростков будет в пять раз меньше, чем в исходной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев считает, что пока нет срочной необходимости вакцинировать детей от COVID-19.