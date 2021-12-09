Иерусалим, 10 декабря, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Ограничительные меры, введенные в Израиле с 29 ноября из-за штамма «Омикрон» и касающиеся прибывающих в страну лиц, продлены до 23 декабря. Об этом 9 декабря сообщила на своем сайте канцелярия израильского премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Речь идет о запрете на въезд в страну для иностранцев, за исключением тех, кто получил специальное разрешение. Указанные меры также предписывают прохождение тестирования на SARS-CoV-2 и последующий обязательный карантин для израильских граждан, которые возвращаются на родину. Изначально ограничения должны были продлиться до 12 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря власти Израиле изменили правила карантина и получения справки о перенесенном COVID-19 для носителей штамма «Омикрон». Сроки самоизоляции для таких пациентов увеличили до 14 дней вместо 10 у инфицированных другими штаммами. Кроме того, люди со штаммом «Омикрон» после излечения смогут получить справку только в том случае, если у них последние три дня карантина не наблюдались симптомы инфекции.