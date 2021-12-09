Вашингтон, 9 декабря, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Американская железнодорожная компания Amtrak 9 декабря уведомила Палату представителей США о том, что с января часть работ придется приостановить из-за приказа о вакцинации, сообщает Reuters.

Metropolitan Transportation Authority of the State of New York Раздача медицинских масок в нью-йоркском метро

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Президент компании Стивен Гарднер сказал комитету Палаты представителей по транспорту, что 94% сотрудников были полностью вакцинированы, и 96% получил по крайней мере одну дозу вакцины в преддверии дедлайна 4 января.

«Мы предполагаем, что какое-то время после того, как федеральный приказ вступит в силу, мы не сможем предоставить достаточно сотрудников для полноценной работы всех поездов. Вероятно, будет необходимо временно сократить количество наших поездов дальнего следования», — сказал Гарднер.

Напомним, что в августе компания насчитывала порядка 18 тысяч сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио планирует обязать работников частного сектора пройти обязательную вакцинацию от COVID-19.