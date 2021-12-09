Женева, Швейцария, 9 декабря, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 644 923 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8213 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 9 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 267 184 623 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 277 327 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 694 484 выявленных инфицированных и 7340 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.