Москва, 9 декабря, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Легко болеют двое приехавших в Россию из ЮАР со штаммом «Омикрон», сообщил 9 декабря журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Исцеление больного», фреска XV века

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Заявив, что у них «лёгкое течение», он добавил, что больше ни у кого в стране пока новый штамм не подтвердился. Пока не известно, какой штамм COVID-19 у остальных вернувшиеся из ЮАР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё восемь человек, прибывших с юга Африки, оказались заражены COVID-19, но их штаммы пока не типировали.