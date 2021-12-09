Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Ростовской области пока не выявлено ни одного случая заражения штаммом «Омикрон». Об этом журналистам сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

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По его словам, все пассажиры, прилетающие в «Платов» на стыковочный рейс из Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Гонконга и других, обследуются. При этом прямого воздушного сообщения с этими странами нет. Особое внимание уделяется прилетающим в Ростов-на-Дону из Стамбула и Дубая. Пассажиры не только проходят термометрию, экспресс-тестирование на коронавирус, но и отправляются на самоизоляцию.

ИА REGNUM сообщало, что о выявлении на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529 стало известно в третьей декаде ноября. В S-белке вируса, установили учёные, произошли 32 мутации. Штамм назвали «Омикрон».