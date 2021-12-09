София, 9 декабря, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Болгарии ввело новые правила возобновления полноценной работы средних учебных заведений и профтехучилищ страны в условиях пандемии COVID-19. Об этом 9 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Алексей Колчин ИА REGNUM Контроль температуры

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Согласно постановлению министерства, занятия в классах и аудиториях будут проводиться в том случае, если не менее 30% учеников будут обладать «зеленым сертификатом» (документе о вакцинации или отрицательным результатом ПЦР-теста).

Школьники и учащиеся, не пожелавшие проходить соответствующих проверок, будут тестироваться непосредственно на входе в учебное заведение, остальные смогут получать образование дистанционно.

Ранее число вакцинированных детей должно было составлять не менее 50% общего числа учеников. «За счет снижения требуемого показателя мы вернем к полноценному обучению сотни тысяч наших юных сограждан», — говорится в заявлении министерства. Предполагается, что соответствующее нововведение будет действовать до марта 2022 года.