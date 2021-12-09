Минск, 9 декабря, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Указы о важнейших параметрах денежно-кредитной политики и прогноза социально-экономического развития Белоруссии на 2022 год подписал Александр Лукашенко. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

В параметрах денежно-кредитной политики Белоруссии на 2022 год заложены следующие показатели: инфляция на уровне 6%, рост средней широкой денежной массы на 7−13% в годовом выражении, денежная база в белорусских рублях вырастет на 8−13%. ️Требования банков к экономике вырастут на 7−11%.

На валютном рынке будет проводиться политика «плавающего курса» белорусского рубля. При этом будет допускаться проведение валютных интервенций для недопущения резких колебаний курса, а также пополнения золотовалютных резервов. ЗВР по итогам 2022 года должны составить не менее $7 млрд.

Указ «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год» предусматривает рост ВВП Белоруссии на 2,9% к уровню 2021 года, реальных располагаемых денежных доходов населения — на 2%, инвестиций в основной капитал — на 3,3%. Экспорт товаров и услуг должен вырасти на 6,3%.

В этом указе повторены показатели о денежно-кредитной политике на 2022 года. В частности, Нацбанку и Совмину предписано сдерживать инфляцию на уровне 6%.

Совмину предписано в двухмесячный срок утвердить целевой план социально-экономического развития республики на 2022 год, «обеспечивающий полную мобилизацию ресурсов экономики для достижения поставленных VI Всебелорусским народным собранием целей», сказано в сообщении президентской пресс-службы.

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