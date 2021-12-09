Москва, 9 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Помощь предложил президент России Владимир Путин коллеге из ЮАР Сирилу Рамафозе в ходе телефонного разговора 9 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств обсудили взаимодействие в контексте выявленного нового штамма COVID-19 «Омикрон».

Kremlin.ru Владимир Путин на торжественном приеме в чсть глав государств и правительств стран-участниц саммита Россия — Африка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Уточняется, что в ЮАР в ближайшее время будут командированы из России группы вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей. Также в Южную Африку отправят санитарно-эпидемиологическую лабораторию и медицинское оборудование.

«Сирил Рамафоза выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении», — сообщили в пресс-службе.