Екатеринбург, 9 декабря, 2021, 18:54 — ИА Регнум. В Свердловскую область будут увеличены поставки вакцины «Ковивак». Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков 9 декабря на брифинге.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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Ранее область получила 2475 доз вакцины. Она быстро разошлась по медицинским учреждениям и ею прививают определённые категории граждан. Кому именно её поставить, решают медики. В то же время в обозримом будущем объём производства данного препарата вырастет, как и объёмы поставок.

«Хотя когда именно это произойдёт, я пока сказать не могу», — сказал чиновник. Как сообщало ИА REGNUM, в регионе привили от ковида уже 51,5% населения.