Екатеринбург, 9 декабря, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Свердловской области некоторые вузы уже перешли на систему QR-кодов. Об этом заявил 9 декабря замгубернатора Павел Креков.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Среди таких он назвал Театральный институт. По его словам, в нём от COVID-19 привиты уже почти все студенты.

Чиновник добавил, что решения о переходе на такую систему не являются обязательными. Их принимают руководители вузов исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.