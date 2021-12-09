Берлин, 9 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Сколько вакцин находится в распоряжении Германии и где они хранятся? Такими вопросами задался 9 декабря новый федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах, заявив, что на текущей неделе хотел бы получить полный обзор по количеству доступных в стране вакцин от COVID-19. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

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«У нас есть план по осуществлению 30 миллионов прививок к концу года. В пятницу, 10 декабря, мы проведем внутреннюю инвентаризацию со всеми специализированными отделами, чтобы увидеть, сколько на самом деле человек потенциально могут получить прививку», — отметил Лаутербах.

«С этой целью будет проверено, в каких условиях содержатся вакцины, какие контракты на закупку уже заключены, и какие поставки планируются на следующий год. В ходе инвентаризации в министерстве здравоохранения меня будет сопровождать генерал Бундесвера Карстен Брейер», — пояснил министр.

Федеральный канцлер Олаф Шольц (SPD) недавно назначил Брейера главой кризисной группы по борьбе с COVID-19. Генерал-майор на этом посту обязуется заниматься прежде всего закупкой и распределением вакцин.

Коалиция «Светофор» намерена в ближайшие несколько недель активизировать кампанию вакцинации. Закон о защите от инфекций, который в настоящее время обсуждается в Бундестаге, предусматривает обязательную вакцинацию в некоторых учреждениях. В будущем вакцинацию будут проводить не только медврачи, но и фармацевты, стоматологи и ветеринары.

Между тем, все больше людей хотят пройти повторную вакцинацию. С начала ноября количество ревакцинаций в германии увеличилось более чем в восемь раз. В некоторых районах станы вакцин снова нет.

В соответствии с текущим состоянием исследований Лаутербах предполагает, что ревакцинация необходима для защиты от варианта «Омикрон». «Вакцинация считается полноценной только в том случае, если вы были вакцинированы три раза», — заявил министр здравоохранения.