София, 9 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Подозрения специалистов относительно появления в Болгарии нового штамма COVID-19 «Омикрон» не подтвердились. Об этом 9 декабря со ссылкой на Национальный центр инфекционных и паразитарных заболеваний Болгарии сообщило Болгарское телевидение. Согласно данным эпидемиологов, ни у одного из пациентов, прошедших соответствующее тестирование на наличие заболевания, этот вид коронавируса не выявлен.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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«Сейчас можно с уверенностью сказать, что подтвержденных случаев «Омикрон» в нашей стране нет», — отмечено в заявлении Центра.

В то же время министерство здравоохранения Болгарии объявило о намерении продолжать проверки граждан, прибывающих из стран, где ранее был выявлен указанный штамм. Глава ведомства Стойчо Кацаров пообещал:

«Мы усилим контроль над безопасностью граждан».

По состоянию на 9 декабря, общее число жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом CОVID-19, составило 710 тысяч. Из них скончалось 29 279 граждан.