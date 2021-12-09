Подгорица, 9 декабря, 2021, 17:52 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Черногории, за последние 24 часа четыре человека умерли от ковида, и было зарегистрировано 180 новых случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди умерших самому молодому пациенту было 59 лет, а самому старшему — 83 года.

Общее число умерших с начала пандемии составляет 2 340 человек.

Число активных случаев в стране — 2 023.