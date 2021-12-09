Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Ростовской области ещё 4 тыс. человек получили вторую прививку от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 декабря.

Kuzdrav.ru Пункт вакцинации

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В настоящее время первую COVID-прививку получили 1 млн 885,09 тыс. жителей Ростовской области (+ 4682 за сутки). Завершили участие в прививочной кампании 1 млн 845,57 тыс. человек (+ 4128 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области введены ограничения на посещение ряда общественных мест. Однако непривитые граждане идут на хитрости и предоставляют охранникам торговых центров и других организаций липовые QR-коды.

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