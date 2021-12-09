Вашингтон, 9 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В США число полностью вакцинированных граждан по состоянию на 8 декабря достигло 200 млн человек, однако число заражений и смертей продолжает расти по всей стране, даже в Новой Англии, которая является самым привитым регионом страны, сообщает Fox News.

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Число ежедневно регистрируемых новых случаев заболевания увеличилось с 95 тысяч 22 ноября до почти 119 тысяч на текущей неделе, а количество госпитализаций выросло на 25% с прошлого месяца. Рост показателей приписывают штамму коронавируса «Дельта», хотя новая мутация «Омикрон» была обнаружена уже в 20 штатах и будет распространяться.

Количество смертей в день в среднем приближается к отметке в 1600, что близко к октябрьским показателям. При этом общее число смертей почти за два года с начала пандемии может в ближайшее время достичь 800 тысяч.