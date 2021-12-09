Афины , 9 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Василис Левентис, президент греческой партии Союз центристов, выписан из больницы Евангелисзмос после 75 дней лечения. Об этом сообщает AMNA 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Левентис был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

В объявлении больницы уточняется, что на день выписки его состояние здоровья было признано удовлетворительным.