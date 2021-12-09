Рига, 9 декабря, 2021, 17:26 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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Пандемия коронавируса COVID-19 и активный переход в связи с этим на цифровые технологии изменили взгляды людей на будущее. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса EY Connected Citizens, проведенного в 16 странах мира, включая Латвию, Литву и Эстонию.

По данным латвийского издания Diena, наряду с оптимизмом в отношении развития технологий у жителей Прибалтики появилась обеспокоенность по поводу растущего социального неравенства. Это один из ключевых результатов исследования.

Жители Латвии считают, что в будущем будет усиливаться неравенство доходов (60%) — по сравнению с 51% эстонцев и 41%литовцев. Только 16% латвийцев согласны с тем, что технологии помогут построить более равноправное общество, а 33% убеждены, что они приведут к еще большему неравенству.

Треть респондентов в Латвии также считает, что технологии дают еще больше власти тем, кто уже и так богат и могущественен.

На фоне таких заявлений выявлен второй важный фактор социологического опроса периода COVID-эпидемии — о так называемом «цифровом неравенстве». Так, многие люди считают свои навыки недостаточными и осознают это как проблему.

Согласно опросу, население Латвии считает, что использование технологий в будущем будет только увеличиваться из-за пандемии (64%), следующие — эстонцы (62%), а наиболее скептически настроены литовцы (37%).

Шесть из десяти человек в прибалтийских странах заинтересованы в участии в национальной программе обучения для улучшения своих цифровых навыков.