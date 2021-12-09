Рига, 9 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Жители Латвии выражают недовольство условиями вакцинации от коронавируса COVID-19 в специальных контейнерах, установленных возле крупных торговых центров в столице. Об этом сообщило издание Diena со ссылкой на письма своих читателей.

Lenobl.ru Вакцинация

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Читатели выразили сомнения в уместности работы таких контейнеров в зимних условиях. Сообщается, что, возможно, с этим недовольством связано и снижение числа желающих получить первую вакцину.

Журналисты Diena наблюдали ситуацию, в которой оказался человек, выбравший пункт вакцинации в торговом центре Dole и записавшийся на прививку на сайте manavakcina.lv.

Вакцинация проводится не внутри магазина, а снаружи в специальном контейнере. В декабре на улице холодно, но нескольким людям приходится ждать снаружи, потому что расписание сдвинулось, свидетельствовали журналисты. На вакцинацию в числе прочих пришла школьница, но ей сказали, что должен присутствовать один из родителей. Пока девочка вызывала маму, очередь ждала.

Так как процедура вакцинации должна занимать порядка трех минут, количество записавшихся на вакцинацию довольно велико. Поэтому внутри контейнера в тесном помещении одновременно находятся семь или восемь человек, некоторые из них стоят здесь, чтобы не находиться на улице.

При этом ответы на вопросы медиков слышат все присутствующие: женщину спрашивают, не беременна ли она и какие противозачаточные средства использует, пожилого мужчину с онкологическим диагнозом спрашивают о лечении.

Это вызывает сомнения в соблюдении принципов защиты персональных данных, отметило латвийское СМИ.