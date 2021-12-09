Москва, 9 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Не более чем документом, подтверждающим, что человек сделал прививку от COVID-19, является сертификат о вакцинации, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин на заседании при участии СПЧ РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин встречается с правозащитниками — трансляция»

Заявив, что в процедура выдачи сертификатов о вакцинации «должна быть предельно понятной и прозрачной», не создающей «дополнительных проблем для людей», Путин заявил:

«Что касается сертификатов о вакцинации, они являются всего лишь средством подтверждения прививки».

Он добавил, что такая практика сейчас почти во всех странах, у которых есть доступ к вакцинам.

Что касается системы QR-кодов, есть люди, отмечает президент, «которые против прививок, они не согласны с любыми ограничениями». При этом «есть те, которые за прививки, делают эти прививки и требуют, в том числе от представителей власти на местах, в регионах, чтобы их оградили от тех, кто не привит».

Путин подчеркнул, что в российском обществе «есть определённые вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения». И здесь не должно быть необдуманных шагов.