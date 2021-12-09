Рига, 9 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В срыве привычного графика движения общественного транспорта в столице Латвии оказался виноват рекордный и небывалый для Риги снегопад. Об этом депутаты Рижской думы от правящей коалиции заявили в интервью rus.lsm.lv.

Снегопад

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«Не было еще в истории Риги, чтобы такой был прогноз зимой. И если за такое короткое время выпало такое большое количество снега, нелегко с этим справиться», — сообщил глава Комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы Олаф Пулкс.

Он добавил: «У нас очень тяжелая ситуация была, особенно в воскресенье, 5 декабря, вечером. Пять дней шел снег, можно сказать, без паузы. Все время надо было держать город в состоянии, чтобы был общественный транспорт, и люди могли передвигаться на своих машинах».

По его мнению, в целом городское хозяйство справилось с непогодой на «хорошо»: «Не говорю «отлично», потому что всегда можно лучше. Работали все, кто мог работать».

Янис Вайводс, и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы, отверг обвинения в том, что город не убирает от снега улицы. По его словам, то, что снег до сих пор лежит на проезжей части, — согласуется с договором по уборке.

Вайводс подчеркнул, что на улицах третьей категории может лежать снег, они «белые», тогда как на первые две категории дорог коммунальные службы рассыпают смеси, чтобы ускорить таяние.

По данным депутатов Рижской думы, было вывезено около 10 000 кубометров снега — порядка тысячи грузовых машин. На это израсходован 1 млн евро (40% запланированных на календарную зиму средств), а зима по-настоящему еще и не началась, отметили депутаты.