Афины , 9 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Пандемия продолжается, и ситуация в Греции стала более критической в преддверии праздников, которые имеют особое значение в экономическом, социальном и религиозном плане. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Янис Эконому на брифинге для СМИ 9 декабря.

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«Профессионалы во всех областях с нетерпением ожидают работы, и долг каждого из нас, при строгом соблюдении мер и, главным образом, путем вакцинации, не препятствовать работе рынка и, самое главное, не подвергать риску других людей», — сказал Эконому.

Он также отметил, что правительство продолжает начатую им стратегию, уделяя особое внимание имеющимся в распоряжении средствам. Акцент делается на вакцинацию (как первую, так и повторную прививки), частое тестирование и соблюдение мер личной гигиены и защиты.