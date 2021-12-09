Подгорица, 9 декабря, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Черногории 61 процент взрослого населения был вакцинирован первой дозой вакцины против коронавируса, а 57,3 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 278 846 человек или 45 процентов, а вторую — 262 063 человека или 42,3 процента всего населения.

В Черногории 452 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 658 человек прошли ревакцинацию.

На данный момент третью дозу получили 58 144 человека, а за последние 24 часа — 1266 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в стране началась 4 мая 2021 года.