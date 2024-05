Беэр-Шева, Израиль, 9 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Смертность среди граждан в возрасте от 50 лет, которые получили третью дозу вакцины против коронавируса, ниже на 90% по сравнению с привитыми двумя дозами. К таким выводам пришли по результатам исследования научные сотрудники медицинского факультета университета им. Бен-Гурина и больничной кассы «Клалит», результаты опубликованы в медицинском журнале The New England Journal of Medicine. Об этом стало известно 9 декабря.

Pixabay.com Коронавирус

В исследовании участвовали более 840 000 человек в возрасте от 50 лет. Смертность среди получивших бустерный укол сравнивалась со смертностью у получивших две дозы вакцины.

В ходе исследования учитывать возраст, пол, социально-экономический статус и другие параметры. Выяснилось, что у привитых тремя дозами смертность снизилась на 90%.