Москва, 9 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Обсуждаемые в настоящее время в России законопроекты о QR-кодах носят «рамочный характер», заявил 9 декабря президент страны Владимир Путин на заседании при участии СПЧ РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Вход по QR-коду в музей

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По словам президента, прежде чем эта законодательная инициатива станет законом, она должна быть тщательно проработана. Он отметил, что никаких «опрометчивых решений» на этот счёт власти постараются не допустить.

«Я согласен, что перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств (система QR-кодов на транспорте — прим. ИА REGNUM), мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведёт».

Он добавил, что нужно проверить, насколько транспортная система в стране готова, «чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся».