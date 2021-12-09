Кишинёв, 9 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Молдавии запретило прививать от COVID-19 иностранцев. Об этом новостному порталу eNews сообщила директор Кишиневского муниципального центра вакцинации Кристина Боклинкэ.

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

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«Раньше не было чётких правил относительно вакцинации иностранцев против COVID-19, поэтому мы никому не отказывали», — сказала Боклинкэ.

Она сообщила, что поток желающих привиться иностранцев начал расти с сентября. По словам руководителя центра, из числа обратившихся иностранцев около 90% были из России. Они хотели поехать в страны, где сертификаты о вакцинации российскими вакцинами не принимают.

Боклинкэ сообщила, что иностранцев разрешается прививать только, если у них есть вид на жительство или длительный трудовой контракт на работу в Молдавии.