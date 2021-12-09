Москва, 9 декабря, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Отнестись внимательнее к судебным решениям, касающимся фигурантов уголовных дел, призвал президент России Владимир Путин 9 декабря на заседании при участии СПЧ РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

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Отметив, что действующую практику следует скорректировать. По его словам, практикуются аресты, когда в иных случаях можно обойтись без этого.

«Засаживать находящегося под следствием человека за решётку часто совершенно не оправданно».

Президент указал на то, что меры пресечения есть и другие — и они также должны работать. В частности, следует расширить систему «исправительных работ».

Добавим, что исполнительной власти уже даны соответствующие поручения.