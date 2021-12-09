Баку, 9 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 1315 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 799 тестов. Об этом 9 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 601 028 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 571 088 человек, в том числе 1850 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 21 902 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8038 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 19 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1210 выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в результате 12 033 тестов. Выздоровевшими медики признали 1853 человека. Скончался 15 пациентов с диагнозом COVID-19.