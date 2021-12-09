Москва, 9 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Жителей России необходимо защитить от мошенников и их незаконных схем. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

Президент подчеркнул, что мошенники оставили без жилья, буквально на улице десятки тысяч людей в стране. Но СПЧ активно занимается этой актуальной проблемой, которая волнует общество.

«СПЧ внес поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам МФО», — отметил Путин.

ИА REGNUM сообщает, президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча с членами консультативного органа при президенте организована в режиме видеоконференции.

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