Новосибирск, 9 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжается массовая прививочная кампания от COVID-19. Однократно вакцинированы уже почти 1 млн 282 тысячи новосибирцев. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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Хальзов уточнил, что завершили полный курс вакцинации — более 1 млн 101 тысячи жителей области.

«На этой неделе вакцинация идёт также хорошими темпами — каждый день мы прививаем более 20 тысяч человек первым и вторым компонентами. Это радует. Но хотелось бы усилить темпы, чтобы быстрее сформировать коллективный иммунитет. Призываю всех, кто ещё не вакцинировался, прийти и сделать это», — отметил министр.

Регион получил уже 1 695 535 комплектов вакцин от коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»).