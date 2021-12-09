Курск, 9 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Курской области 9 декабря зарегистрировано 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Всего в регионе было выявлено 78 тыс. 712 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 65 тыс. 292 пациента, в том числе 268 — за последние сутки.

Скончался 1871 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.