В Курской области выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 9 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Курской области 9 декабря зарегистрировано 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Kolomnagrad.ru
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Всего в регионе было выявлено 78 тыс. 712 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 65 тыс. 292 пациента, в том числе 268 — за последние сутки.
Скончался 1871 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.