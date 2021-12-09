Тирасполь, 9 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) поступила новая партия вакцины от COVID-19 Pfizer в количестве 10 тыс. доз. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ПМР, 9 декабря сообщила главный санитарный врач Наталья Берил на совещании у главы минздрава Кристины Албул.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Берил отметила, что вакцина находится на складе. Также в республике желающие могут получит препараты Sinovac и «Спутник V».

Главный санитарный врач отметила, что в школах в случае контакта детей носителем коронавируса, нужно переводить на карантин весь класс. Привитые учителя после таких контактов должны продолжать работать.

Стоит отметить, что в ПМР, по данным на 9 декабря, коронавирус с начала пандемии выявили 79 795 человек, из которых победили инфекцию — 74 983. Смерть среди пациентов с COVID-19 зафиксирована в 1841 случае.