Москва, 9 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден анонсировал встречу представителей России и НАТО по Украине, но у российской стороны подробностей об этой встрече нет. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 9 декабря журналистам.

Mid.ru Сергей Рябков

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«Мне неизвестно ни о какой встрече, видел комментарии президента США [Джо Байдена] на эту тему», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, он исходит из необходимости дальнейшего обсуждения форматов, в которых будут идти переговоры о «красных линиях» для России и о получении Москвой «максимально надёжных правовых юридически обязывающих» гарантиях безопасности.

Для таких обсуждений подходит целый ряд площадок, но на сегодняшний день каких-либо решений нет. Пока не назначены и представители, которые будут обсуждать чувствительные вопросы двусторонних отношений России и США.

Что касается вопросов, касающихся виз, то в целом этот блок находится «в глухом тупике», отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден объявил, что американская сторона готова в ближайшее время обсудить вопрос об угрозе расширения НАТО на восток, поднятый президентом России Владимиром Путиным в ходе из виртуальной встречи 7 декабря.

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