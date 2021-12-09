Новосибирск, 9 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 декабря, за сутки было выявлено ещё 382 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 399 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 61 год, 84 года и женщины в возрасте 61 год, 62 года, 63 года, 64 года, 67 лет, 67 лет, 69 лет, 80 лет, 84 года, 84 года, 88 лет. Всего в регионе умерли 3937 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего врегионе зарегистрировано 86 277 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 9327 детей; 58 634 пациента выписаны с выздоровлением (+240 за сутки).