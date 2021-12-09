Москва, 9 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили во время переговоров участие союзников США по НАТО в обсуждении расширения альянса на восток. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время разговора. И, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о тех, о которых шла речь, вот именно с другими странами тоже», — заявил Песков.

«Говорится о безопасности на континенте, говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток. И здесь, конечно, была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо с другими странами также согласовать», — уточнил он.