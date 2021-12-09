Новосибирск, 9 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил биологические материалы лиц, инфицированных штаммом «Омикрон», и приступил к исследованиям этой мутации коронавируса. Об этом в учреждении сообщили 9 декабря.

Admobninsk.ru В лаборатории

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В научном центре вирусологии и биотехнологии, расположенном в новосибирском наукограде Кольцово, отметили, что сейчас выделяют вирус из биоматериала. Затем специалисты изучат, как штамм взаимодействует с антителами переболевших и вакцинированных людей.

«Для проведения полного цикла исследований, включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, может потребоваться до двух месяцев», — сообщили в центре ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре «Вектор» рассказали, что симптомы заболевания, вызванного штаммом «Омикрон», те же — это температура, кашель, головная боль.

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