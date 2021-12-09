Джакарта, 9 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 220 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 9 декабря в Индонезии выявили 4 258 560 носителей коронавируса.

Побороть коронавирус в стране за сутки смогли 296 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 109 364 человека.

В период с 8 по 9 декабря 2021 года от COVID-19 умерли 9 жителей Индонезии. В общей сложности эпидемия унесла жизни 143 918 человек.

В настоящее время в стране зарегистрировано 5278 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупреждает о возникновении высоких волн у побережья острова Ява 9−10 декабря 2021 года.