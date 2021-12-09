Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки с улиц Санкт-Петербурге вывезли более 54,5 кубометров снега. Это рекорд за время устранения последствий снежного циклона «Бенедикт». Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Gov.spb.ru Уборка снега

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С дорог Петербурга за последние сутки вывезли 2700 самосвалов снежных масс, это более 54,5 кубометров снега. Тем самым дорожными службами города был установлен рекорд по уборке последствий осадков. Ночью работали 270 погрузчиков и 380 самосвалов. В общей сложности работы по очистке города вели 1132 единицы техники дорожных предприятий комитета по благоустройству

На сегодняшний на уборке города от осадков задействовано 1038 единиц техники и 1205 дворников. Часть сотрудников коммунальной сферы работает с зелеными насаждениями и парковыми зонами.

За все время, с 30 ноября и по сегодняшний день, с территории города вывезли более 422 тыс. кубометров снега, что составляет более 21 тыс. груженых самосвалов.