Бухарест, 9 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Правительство Румынии отменило ряд жестких карантинных правил, утвержденных в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом 8 декабря сообщило бухарестское издание Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, с 9 декабря гражданам, не прошедшим вакцинацию, разрешен вход в здания крупных торговых центров и государственных учреждений. Кроме того, отныне ношение санитарных масок на улице и в местах массовых мероприятий под открытым небом не является обязательным. Предполагается также увеличение времени работы кафе и ночных заведений в крупных городах страны.

Как подчеркнули представители министерства здравоохранения Румынии, нововведение связано с отсутствием угрозы тотального распространения коронавируса. При этом в ведомстве в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил гигиены и социальной дистанции.

По состоянию на 9 декабря число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,79 млн человек. Из них скончались 57 360 пациентов.