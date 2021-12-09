Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Общественная организация «Молодой Петербург» предложила ввести режим чрезвычайной ситуации в Северной столице из-за снежных завалов на улицах. Этой идеей движение поделилось в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника в Петербурге

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"Раз горожанам, каждый раз выходя на улицу приходится рисковать своей жизнью, мы предлагаем ввести режим ЧС. Это, пожалуй, единственный вариант для города пережить зиму и справиться с последствиями снежного коллапса», — заявили активисты.

Общественная организация считает, что городская власть не справляется с уборкой снега на улицах и не обеспечивает безопасное передвижение пешеходов и автомобилистов. В подтверждение своих слов «Молодой Петербург» прикрепил к посту несколько фотографий, на которых демонстрируются огромные кучи снега, образовавшиеся после уборки улиц, гигантские сосульки, представляющие реальную опасность для пешеход и припаркованных машин.

«Там, где предприняли попытку чистки, дороги превратились в адское месиво. Под некоторыми сугробами скрывается незапланированный каток», — подчеркивают в сообществе.

На сегодняшний день в городе продолжаются работы по уборке выпавшего в последние десять дней снега.