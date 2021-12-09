Париж, 9 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимой деэскалацию по ситуации с Украиной и в связи с этим приветствует разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который состоялся 7 декабря. Он заявил об этом 9 декабря на совестной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по итогам их встречи в Париже.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

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«Мы подробно обсудили ситуацию на Украине в контексте военной мобилизации России у ее границ. Необходима деэскалация. В этой связи мы приветствуем разговор между президентами России и США», — сказал он.

Также Ле Дриан добавил, что к разрешению ситуации в этом вопросе нужно продвигаться «без наивности» и с поиском европейского единства, так как разделение Европы в этом вопросе, по его мнению, «будет приносить нестабильность у наших границ».

«Мы рады, что состоялся контакт между президентом Байденом и президентом Путиным. Он позволяет поддерживать каналы диалога для попытки начать деэскалацию ситуации на Украине», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители государственного департамента США заявили властям Украины, что членство Киева в Североатлантическом альянсе вряд ли будет одобрено в ближайшие несколько лет

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.